"Action, fait de s’enfuir momentanément du lieu où l’on vit habituellement. Escapade, fuite. Faire une fugue", telle est la première définition de la fugue proposée par le Robert. Mais en musique, qu’est-ce qu’une fugue ?

Écartons d’emblée, cette première définition du Robert. Et intéressons-nous à la seconde définition du même Robert : “Composition musicale écrite dans le style du contrepoint et dans laquelle un thème et ses imitations successives forment plusieurs parties. Fugue à deux, trois voix.”

La Fugue, quoi qu’il en soit, vient du latin Fugare, fuir. Quand on écoute une Fugue, en effet, on se rend compte que le passage du thème d’une voix à l’autre est une forme de fuite, en quelque sorte. C’est une analyse de Marcel Dupré, grand pédagogue et compositeur français qui a dirigé longtemps les Écoles d’Arts Américaines de Fontainebleau. Si nous reprenons la définition du Robert, on nous dit donc que la Fugue est écrite dans le style du contrepoint. Pour être plus précis, la fugue découle du contrepoint dont le sommet d’utilisation est à dater du 16ème siècle. La fugue, c’est l’art du contrepoint à son apogée. Le contrepoint, rappelez-vous, c’est cette méthode de composition dans laquelle on imbrique des voix indépendantes, comme si les lignes musicales étaient horizontales et qu’on en faisait un puzzle.

La Fugue, c’est donc un thème énoncé, une ligne mélodique, qu’on appelle aussi le Sujet, et qui est ensuite décliné dans plusieurs voix qui s’imbriquent, s’entremêlent, se juxtaposent et se nourrissent mutuellement. Ce thème est donc décliné en imitation. C’est un art de composer extrêmement complexe et exigeant, car les règles sont nombreuses, un peu comme des mathématiques, et puis c’est surtout l’occasion pour le compositeur de briller de subtilité et d’inventivité.

Et pourtant, tout ceci est né en partie d’un hasard. Au Moyen-Âge, vous le savez peut-être, la musique était entièrement monodique, donc faite d’une ligne mélodique unique. Pas d’harmonie, qui est le mode d’écriture verticale, que de l’horizontal. Et voilà qu’un jour, un musicien eut l’idée de faire chanter 2 monodies, 2 lignes mélodiques, ensemble. La base du contrepoint était née. On a ensuite ajouté d’autres voix à ces 2 initiales, puis on a tenté de régir tout ça par des règles.

Vers l’aboutissement de la forme “Fugue”, on a sur le chemin ce qu’on appelle le canon. C’est un thème unique qui est chanté ou joué avec des départs différés, en se tuilant l’un à l’autre. Prenons un exemple connu, la chanson Frère Jacques. C’est le type parfait du canon, la chanson pouvant être interprétée avec des départs différés et tout s’emboîte à merveille. Tout ceci nous mènera donc à la Fugue, qui était le cœur de la question du jour. Et le maître incontesté de la fugue, c’est Jean-Sébastien Bach.