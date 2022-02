En musique, qu’est-ce qu’une cadence ?

Autre point final, un peu différent, c’est la cadence plagale, ce qui signifie juste que l’accord de tension qui mène à la détente est moins tendu, justement, que dans la cadence parfaite, il est plus atténué. C’est en fait une cadence à l’ancienne, comme un reste de la musique des modes, qui précédaient l’harmonie tonale. On a donc, pour résumer, déjà 2 cadences : le vrai point final, la cadence parfaite – le point final noble, la cadence plagale.

Et puis il y a la cadence qui est un point d’interrogation. On l’appelle la cadence rompue ou cadence évitée, vous ne pouvez pas la rater, dans votre morceau de musique classique préféré, c’est sûr et certain, il y a au moins une cadence évitée. C’est celle qui donne un sentiment triste, interrogatif et très expressif, on la retrouve dans toute la musique tonale, et on a pas encore trouvé beaucoup mieux comme suspension en musique.

Et puis je ne peux conclure ma question du jour sans vous parler de l’autre définition de la cadence en musique : c’est celle d’un petit intermède solistique dans un concerto. Vous savez, c’est lorsque le pianiste ou le violoniste, vers la fin de l’un des mouvements qu’il joue avec l’orchestre se met à jouer seul pendant un certain temps, l’orchestre restant muet. Et bien, c’est ce que l’on appelle la cadence. C’est un héritage de la période baroque où ces moments étaient laissés libres à l’interprétation de l’interprète, comme une improvisation sur le thème du morceau. Petit à petit, les compositeurs ont écrit les cadences pour les interprètes puis les interprètes eux-mêmes ont composé leurs propres cadences. Tout ceci dans l’esprit de l’improvisation issue de la période précédente. Parfois, la cadence devient un morceau à part entière, c’est alors son titre, par exemple, celle pour alto seul de Penderecki.