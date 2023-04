En musique, qu’est-ce qu’un impromptu ?

Clément Holvoet se promène de la littérature à la musique classique et se pose cette question, "Qu’est-ce qu’un impromptu ?"

Que ce soit en littérature ou en musique, un impromptu est une petite pièce écrite sur-le-champ et a priori sans préparation Le Petit Robert nous donne l’exemple de l’Impromptu de Versailles de Molière, et celui de Paris de Giraudoux. Toujours est-il que le mot vient de la locution latine in promptu, qui signifie sous la main.

En musique, l’impromptu est une composition, souvent une pièce courte, simple, assez libre, et qui prend la forme d’une improvisation. Logique, puisque cet adjectif, impromptu, veut justement dire "improvisé". D’habitude l’Impromptu est composé pour un instrument seul, en général, le piano. Vous avez certainement en tête un Impromptu de Frédéric Chopin ou de Franz Schubert… Et pourtant, c’est en Tchéquie qu’il faut se diriger pour aller aux origines de l’Impromptu. C’est un compositeur à la frontière entre classicisme et romantisme qui nous ouvre ses portes, Václav Jan Tomášek.