En musique avec la Nuit des Chœurs, au théâtre avec la Tournée des Châteaux et spectacles à Namur

La 22e édition de la Nuit des Chœurs se tiendra ce vendredi 25 et samedi 26 août, au cœur des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville.

La Nuit des Chœurs est un concert promenade entièrement consacré à la musique chorale. Six chœurs seront présents cette année dans les endroits les plus remarquables de l’Abbaye de Villers-la-Ville. Grâce à des horaires soigneusement étudiés, vous découvrirez à votre rythme chaque formation aux détours d’un point de muraille ou sous les voûtes d’une crypte séculaire et en fin de soirée, tous les choristes se retrouvent sur la scène principale pour une apothéose musicale qui est rehaussée d’un feu d’artifice géant. Infos et réservations : www.nuitdeschoeurs.be

La tournée des châteaux, cette année, a choisi Feydeau pour votre plus grand plaisir avec "Le Système Ribadier".

Chaque été, depuis 46 ans, le Théâtre Royal des Galeries organise une tournée de plein air qui passe par de nombreux châteaux, demeures historiques ou lieux particuliers de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Le Système Ribadier" de Georges Feydeau est la garantie de nombreux coups de théâtre et de grandes performances de comédiens dans une mécanique bien huilée où tout est basé sur le mouvement. Sandra Raco met en scène Feydeau à l’épreuve du jeu en plein air en ayant l’intention d’en faire ressortir tout le génie comique. Le spectacle a démarré le 25 juillet sera joué au 7 septembre. La tournée sillonne les quatre coins de nos provinces. Rendez-vous ce vendredi 25 à Ittre 067 / 64 73 23, samedi 26 au Château de l’Ermitage – Wavre, dimanche 27 à Bonneville (Andenne). Infos et réservations : www.trg.be

Le week-end du 8 et 10 septembre le théâtre de Namur vous invite à son ouverture de saison !

La saison s’ouvre avec une joyeuse fête de rentrée. Au programme : un cirque coloré, pop et impressionnant par le Groupe Acrobatique de Tanger suivi d’un DJ set, un spectacle familial, des battles hip-hop, des fanfares… Seul, entre amis, en famille, venez prendre l’air de la nouvelle saison et faire la fête au Théâtre et au CCN. Une partie des événements proposés sont gratuits et, en guise de bienvenue, ils vous offrent l’apéro. Les activités qui ont lieu en plein air sont aussi pensées en intérieur, en fonction de la météo. Infos sur tccnamur.be