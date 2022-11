En montant face au Japon, Moukoko est devenu le 8e plus jeune joueur à disputer un match de Coupe du monde

Il ne fait jamais rien comme les autres depuis qu’il est jeune. La sensation du football allemand Youssoufa Moukoko est devenu le 8e plus jeune joueur à disputer un match de Coupe du monde derrière Rigobert Song, 17 ans et 353 jours lors de sa participation au Mondial 1994 avec le Cameroun. Le plus jeune reste Norman Whiteside, qui avait participé à la Coupe du monde 1982 avec l’Irlande du Nord à 17 ans et 40 jours.

Promis au plus bel avenir depuis son plus jeune âge, Youssoufa Moukoko continue de casser les codes de précocités. Avec le forfait de Timo Werner pour le mondial, l’attaquant de Dortmund est la surprise de Hans Flick.

Ce mercredi, en montant face au Japon, il est devenu le 8e plus jeune joueur a disputé un match de Coupe du monde à seulement 18 ans et 3 jours. Un record de précocité, encore un pour celui qui ne fait qu’avancer plus vite que les autres. Lui qui était devenu le plus jeune joueur à disputer une rencontre de Ligue des Champions, à 16 ans et 18 jours lors de la victoire de Dortmund sur la pelouse du Zenit en décembre 2020.

Cette saison, le natif de Yaoundé a déjà planté six buts et délivré six assists en 22 rencontres avec son club. Avec de telles statistiques, il a gagné sa place pour le mondial. Surclassé dans toutes les catégories d’âge à Dortmund, Moukoko montre encore une fois qu’il va plus vite que tout le monde. Le souci pour son club, c’est qu’il est en fin de contrat en 2023 et que s’il n’y a pas d’accord entre les deux parties, dès le 1er janvier, il pourra signer où il veut afin de continuer sa progression.