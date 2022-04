En mission en Europe orientale, Alexander De Croo exprime la solidarité belge aux pays voisins de l'Ukraine

Même si la Belgique est peu dépendante du gaz russe, le message est passé chez Alexander De Croo. "C'est un conflit qui pourrait durer des mois, voire des années", a fait remarquer le Premier ministre. À ses yeux, les sanctions doivent répondre à trois critères: être assumées par tous les 27, être durables et proportionnelles.

"Les sanctions doivent toucher la Russie et le moins possible l'économie européenne. Il ne faut pas pousser l'Europe dans une récession qui serait terrible. Quand des pays comme la Slovaquie nous disent qu'ils ont besoin de temps pour s'adapter, on doit les entendre".

L'adhésion de l'Ukraine à l'UE

Le Premier ministre slovaque a également lancé un appel à intégrer rapidement l'Ukraine dans l'Union européenne. Il a rappelé le cas de son pays qui, après un échec en 1999, a remis le couvert en 2001 et est devenu membre de l'UE en 2004.

"Les Ukrainiens font preuve du plus grand courage. Ils savent qu'ils sont une partie de l'Europe et veulent être une partie de l'Europe", a-t-il expliqué, estimant que l'Ukraine pouvait suivre l'exemple de son pays. "Je crois dans les Ukrainiens, je leur fais confiance, je sais qu'ils sont capables de le faire et qu'ils méritent de le faire".