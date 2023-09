"En mis zapatos" : un documentaire poignant sur une octogénaire malade et son fils

La maladie d’Alzheimer transcendée par l’art : c’est l’histoire émouvante d’un danseur de flamenco qui a décidé de mettre sa carrière en pause pour s’occuper de sa mère. Mais aussi et surtout pour l’aider à réaliser son rêve de devenir danseuse, elle aussi. En mis zapatos, un documentaire à ne pas manquer, ce samedi 16 septembre à 22h45 dans Fenêtre sur doc sur La Trois et en replay sur Auvio.

Paco Mora est un danseur de flamenco reconnu. Mais depuis que sa mère, atteinte d’Alzheimer, n’est plus autonome, c’est à elle qu’il se consacre. Ils cohabitent tant bien que mal dans le petit appartement. Repas, ménages, soins quotidiens, ils font face ensemble à la maladie et à cette inversion des rôles déstabilisante du fils qui doit s’occuper de sa mère.

Tantôt confrontés à de grosses disputes, tantôt faisant preuve d’une grande tendresse l’un envers l’autre. Lui, grand malabar aux mouvements souples et grâcieux, elle, frêle, amoindrie, et peu mobile : tout oppose ces deux corps. A moins, justement, de les magnifier dans un spectacle.

Et c’est précisément le cadeau que Paco décide d’offrir à sa mère : lui permettre de monter sur les planches, son rêve jamais réalisé.

Le cinéaste Pedro Morato a suivi cet étrange duo dans une intimité rarement portée à l’écran, à la fois profonde et subtile. La vie quotidienne des protagonistes et le projet de spectacle sont ponctués d’entretiens filmés. Le regard droit dans la caméra, ils expriment leurs incompréhensions, leurs angoisses, leurs espoirs. Des choses qu’ils n’arrivent pas à se dire face à face, mais que la magie du montage assemble en un dialogue qui devient une véritable célébration de l’amour d’une mère à son fils et d’un fils à sa mère.

