En mer Egée, des pneus, des chaises, des téléphones extirpés des fonds marins.

Depuis plusieurs années, l'ONG de protection de l'environnement WWF lance un cri d'alarme alors que le secteur du tourisme représente un quart du PIB grec. "Quelque 25% de la production de déchets plastiques (en Grèce) est due à l'afflux de touristes durant l'été", souligne Achilleas Plitharas, responsable du programme de réduction des déchets plastiques au sein de WWF Grèce.

La Grèce, qui compte une population d'environ un sixième de celle de la France ou de l'Italie, produit quelque 700.000 tonnes de déchets plastiques par an, soit 2,5% des déchets plastiques produits par les pays du pourtour méditerranéen, contre 21,1% pour l'Italie ou 15,1% pour la France, selon une étude de l'ONG.

"Beaucoup de mesures prises dans des directives européennes ne sont malheureusement pas appliquées en Grèce."

Sur les marchés ou dans les boulangeries, les sacs en plastique continuent d'être distribués. Et les pailles en plastique ne sont pas rares, bien que l'UE interdise leur mise sur le marché depuis plus d'un an. La Grèce impose pourtant depuis 2018 une taxe de 9 cents sur les sacs en plastique.