En mer du Nord, un patrouilleur côtier de la Marine belge a intercepté une cargaison de 210 kilos de cocaïne pure

Le lundi 9 octobre, alors qu’il était en mer pour soutenir la Police Judiciaire fédérale, un patrouilleur côtier de la Marine a découvert une cargaison de 210 kilos de cocaïne dans la zone économique exclusive belge. La valeur marchande de cette saisie s’élève à plus de 11,5 millions d’euros. La Police Judiciaire fédérale, en collaboration avec la Police de la Navigation, a ouvert une enquête suite à cette découverte.

Les patrouilleurs côtiers de la Marine, nommés Castor et Pollux, remplissent des missions de surveillance dans les eaux relevant de la responsabilité de la Belgique en mer du Nord, en coopération avec la police fédérale, les douanes et d’autres partenaires de la garde côtière belge.

Ces deux navires de 55 mètres de long, furent commandés en décembre 2012 par la Défense pour 26,6 millions d’euros. Dotés d’un équipage de quinze personnes, mais capables d’accueillir une quinzaine de personnes supplémentaires provenant d’autres services (police, douane, ministère de l’Environnement, …) pour ses tâches spécifiques.

En plus de leur rôle essentiel dans la préservation de la sécurité de l’État, ils sont également mobilisés pour des activités de contrôle de la pêche, de lutte contre la pollution maritime, et pour des opérations de sauvetage en mer. Ces patrouilleurs sont prêts à intervenir en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an.