En mémoire de Toots Thielemans: une petite histoire de l’harmonica

Ce serait Christian Friedrich Ludwig Buschmann qui, partant du sheng, aurait mis les bases de l'harmonica au point au début des années 1820, un petit instrument qu’il va nommer " aura " : l’objet est équipé d’une quinzaine d’anches et devait l’aider dans son travail d’accordage, Buschmann étant fabricant d’instruments de musique. L’aura va rapidement donner naissance au Mundharmonika, ou harmonica à bouche.

Très vite, c’est un luthier de Bohême, Richter, qui enrichit l’harmonica de notes aspirées et en définit les notes. Mais la production demeure limitée, entièrement artisanale… Dès 1827, un certain Matthias Hohner, horloger de son état à Trossingen, en Forêt Noire, s’empare de l’harmonica et s’attache à le perfectionner. En 1857, avec son épouse et deux employés, il se lance dans la fabrication en série, arrivant à sortir 650 pièces en un an. L’instrument va rapidement s’exporter aux États-Unis et connaître le succès qu’on lui connaît toujours, tellement son apprentissage est accessible.