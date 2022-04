En même temps : un film qui colle à l'actualité

Le discours que tient chacun de vos deux élus au début du film est criant de vérité

Benoît Delépine : Faire cette émission de Groland, toute l’année nous tient au fait de l’actualité. On se rend compte de ce qui est en train de se passer, et on voit ce qui pourrait advenir dans quelques années. Le passage au photovoltaïque, à l’électrique, on en voit déjà les limites et on ne peut s’empêcher d’en parler. On a voulu dans le film, pressentir les choses.

Gustave Kervern : Ce que l’on fait à chaque film, c’est montrer l’absurdité du monde et des prises de position. Le problème du " en même temps " comme projet politique va nous emmener droit dans le mur. Et tous les hommes politiques en sont là, à proposer du " en même temps ". Il n’y a pas assez de prises de risques. Rien qu’en matière d’écologie, on ne pourra s’en sortir que si des mesures radicales sont prises…

Benoît Delépine : … c’est pensable et c’est jouable !

Une autre grande considération de votre film, c’est le féminisme. Car si vos deux élus se retrouvent dans cette situation, c’est à cause d’un collectif de femmes.

Gustave Kervern : C’est bien que tu parles de collectif, car si on est aujourd’hui en Belgique, c’est aussi parce que les rares collectifs dans lesquels on s’est reconnu, c’est celui de Noël Godin et ses attentats pâtissiers ou de Robert Dehoux, notre plus grand copain, dont le fait de gloire était d’avoir le soir venu bloqué les serrures des banques avec des allumettes ou de la colle.

Les sujets que l’on aborde sont sérieux, mais on veut être efficace et marrant à la fois. C’est toujours le rire qui nous plaît.

Ce collectif de filles apporte une fraîcheur incroyable…

Benoît Delépine : … et donne envie de passer à l’action ! Aujourd’hui tout nous amène à plus d’ego, d’individualisme. Les gens sont de plus en plus obsédés par leurs apparences. Nous les mouvements qui nous plaisent, qu’ils soient artistiques, politiques, musicaux sont des groupes.

Les Femen ont dû s’éclater en menant leurs actions !

… Mais il est toujours très dur pour un collectif de tenir la rampe. Même dans ceux que l’on adore, il arrive le moment où les egos s’en mêlent.

Ils semblent que vous n’ayez pas trop de mal à composer vos castings et que les acteurs vous disent volontiers oui. En Même Temps en est encore l’illustration.

Gustave Kervern : Les acteurs sont au courant que les tournages sont assez rigolos, qu’il y a une bonne ambiance. Et puis les scénarios sont en général un peu différents de ce qu’ils reçoivent habituellement. Par ailleurs on n’a pas " l’amour des comédiens ", comme pourrait le dire Claude Lelouch. Nous on s’en fout (rires) … nous on aime les gens !

Au départ, c’est Bouli Lanners qui devait jouer le mec de droite dans notre film. Et puis ça ne s’est pas fait. En tout cas, c’est la seule personne, qui en l’appelant pour lui raconter le film, était mort de rire et nous a dit : " moi, je le fais ! ".

Ça nous a poussés à écrire et à finir le scénario, parce que tout le monde nous disait non ! C’est pourquoi on le remercie dans le générique.

Quant à François Damiens - avec qui on n’avait jamais tourné et qui pour cette scène assez hallucinante a tourné 3 heures avec nous - par sa seule présence sur le plateau, nous a donné envie de faire notre prochain film.

Ne ratez pas une bonne occasion de rire franchement… allez voir En même temps !