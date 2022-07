En matière de sucres, pires qu'un Coca-Cola... les compotes en poche pour enfants !

Selon la BDA, il ne faut pas se laisser séduire par des allégations publicitaires mettant en valeur la mention "sans sucres ajoutés" ou "à haute teneur en fibres". D'après les dentistes britanniques, le marketing opéré autour de ces produits laisse entendre, à tort, qu'il s'agit de produits sains.

Et pourtant, c'est loin d'être le cas surtout quand on les consomme directement en suçant l'embout de la poche alors même que la raison d'être de ce packaging est justement d'appliquer la bouche sur le petit tuyau pour ne plus avoir besoin de cuillère... En fait, en gardant l'embout en plastique entre les dents, on abîme l'émail et l'on facilite l'apparition de caries.