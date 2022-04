En matière d’animation, la "French touch" n’a pas dit son dernier mot

"J’ai travaillé huit ans chez Pixar, avec un boulot précis : animer des personnages", raconte le réalisateur à l’AFP. "Même s’ils font des pépites d’animation grand public, des blockbusters avec un storytelling (façon de raconter les histoires, ndlr) incroyable, j’avais envie de faire l’inverse avec 'Icare'".

"Le réalisme" auquel prétendent les grosses productions américaines "ne m’intéresse pas, je cherchais quelque chose de stylisé, de beau", explique-t-il. Avant d’en rire : "De toute façon, on n’avait pas le budget pour des prouesses techniques !".

Sans compter l’enjeu "philosophique" pour celui qui ne voulait plus travailler pour le mastodonte Disney, maison-mère de Pixar. Et qui considère que la France, qui forme plus d’un millier de professionnels du secteur par an, reste "un vivier de talents inégalé".