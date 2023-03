En mars, la poésie se célèbre à Namur

Le 21 mars marque la Journée mondiale de la Poésie. À Namur, on profite de cette occasion pour l’honorer tout le mois avec un riche programme proposé par la Maison de la poésie. Les amoureux du lyrisme pourront se retrouver lors de multiples soirées :

Le 18 mars, la langue de Molière est célébrée pour l’ouverture de l’opération La Langue française en fête. Les artistes Lux Montes et Maya Nashoba partageront leurs univers artistiques lors d’un concert intimiste. Quand la première envoûte le public au piano voix, la seconde nous saisit avec passion. Tickets

Le 21 mars, le Slam Club Namur participera à une scène ouverte avec le slameur bruxellois et engagé Zaïmoon comme parrain. Une soirée pour jouer avec les mots, construire et déconstruire le monde autour d’un verre.

Le 23 mars, une soirée orchestrée par le jeune poète et dramaturge Aurélien Dony réunit poètes et poétesses sur scène. Plusieurs artistes mêleront leurs voix et leurs feux, accompagnés par Jérôme Paque et Céline Chapuis à la guitare et au violoncelle. Un micro ouvert clôturera la soirée. Tickets

Pour clore les festivités, en partenariat avec la Maison Poème à Bruxelles, un apéro-poésie "La couleur de la poésie : représentations en littérature jeunesse" est organisé le 28 mars.

Maison de la Poésie

Rue Fumal 28, 5000 Namur