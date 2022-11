En marge du sommet du G20 : Joe Biden veut établir des "garde-fous" lors de sa rencontre avec Xi Jinping

Le président américain Joe Biden veut rouvrir le dialogue lors d’une rencontre attendue de longue date lundi avec son homologue chinois Xi Jinping mais aussi établir des "garde-fous" dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin, selon la Maison Blanche.

Les deux dirigeants doivent avoir un long entretien pour la première fois dans leurs rôles présidentiels lundi sur l’île indonésienne de Bali, à la veille du sommet du G20 qui rassemble les plus grandes économies mondiales.

Ces trois dernières années, la rivalité entre Pékin et Washington s’est intensifiée à mesure que la Chine gagnait en puissance et en assurance remettant en question le leadership américain et la donne géopolitique depuis la fin de la seconde guerre mondiale.