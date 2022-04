En manque de tendresse ? Et si vous essayiez la câlinothérapie ?

"Quand on fait un câlin, on libère de l'ocytocine, on éprouve alors une sensation de bien-être", explique Alie Valérie Hébert-Gentile, câlineuse professionnelle basée au Québec. La science s'est penchée à plusieurs reprises sur les bienfaits d'un câlin. En novembre dernier, des chercheurs britanniques s'étaient même posé la question de la durée optimale d'un câlin. Selon eux, une accolade de cinq à dix secondes est idéale pour se sentir mieux.

Faire un câlin permettrait de renforcer son système immunitaire et de se protéger de la grippe. C'est le résultat d'une étude réalisée par un psychologue américain en 2014.

Son équipe a découvert que "les câlins agissaient comme une forme de soutien social, protégeant les personnes stressées contre la maladie".

"Un soutien social plus important et des câlins plus fréquents protégeaient les personnes contre la susceptibilité accrue aux infections associée au stress et entraînaient des symptômes de maladie moins graves." Selon cette étude, le contact entre deux personnes permet de renforcer les anticorps et donc lutter contre les maladies.