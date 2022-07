En manque de personnel, la Défense s’allie au privé pour former des jeunes sans perspective

Le ministère de la Défense et de grandes organisations sectorielles de l’économie belge ont signé jeudi un accord de coopération inédit visant à offrir du travail à davantage de jeunes et à ainsi faire baisser le taux de chômage chez les jeunes.

Baptisé "Reboot4You", cet accord de coopération est à la fois "inédit" et "historique", a affirmé la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS), lors de la signature en son cabinet à Bruxelles.

NEET

Quelque 300.000 jeunes n’ont actuellement ni travail, ni expérience et ne sont pas en formation, ce qui les situe dans la catégorie des NEET (Not in Employment, Education or Training) alors que la Défense et les entreprises recherchent du personnel, a-t-elle souligné.

Son ministère veut, à lui seul, recruter 10.000 personnes (militaires et civils) durant la législature en cours. "C’est donc un vivier potentiellement énorme de talents qui est souvent oublié", a déclaré Mme Dedonder.

La Défense et l’industrie veulent, par le biais de cet accord de coopération, donner aux jeunes une première expérience professionnelle et leur permettre de suivre une formation mutuellement reconnue afin de faciliter leur insertion professionnelle.

Le ministère de la Défense recherchera les jeunes en faisant appel à des organisations locales, fournira l’encadrement et initiera les jeunes à la vie militaire. Après cela, ils pourront soit s’engager dans une "carrière classique" à la Défense, soit au sein des entreprises partenaires.