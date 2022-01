En manque d'idées pour changer de votre soupe d'hiver ? Voici des recettes qui sortent de l'ordinaire !

Durant l'hiver, on a davantage l'habitude de penser aux carottes, poireaux et autres pommes de terre pour se concocter des liquides qui aideront à nous réchauffer. Pourtant, la soupe est une préparation culinaire universelle que chaque pays a mise à sa sauce.

Connaissez-vous la soto ayam ? Originaire d'Indonésie, ce plat à base de poulet et de vermicelles permet de changer des soupes traditionnelles asiatiques à base de nouilles comme le pho vietnamien ou le ramen japonais.

Le classement de CNN propose aussi une recette du genre moins connue, la soupe de nouilles de Lanzhou, du nom de la capitale des nouilles chinoises.

La préparation s'articule autour d'un bouillon de bœuf épicé dans lequel sont plongées des nouilles de blé étirées à la main.

Pour changer du tom yum goong (la soupe thaïlandaise à base de citronnelle et de crevettes), on peut aussi s'inspirer de la culture birmane avec la soupe nationale intitulée mohinga. C'est une soupe à base de nouilles de riz et d'un bouillon préparé avec du poisson-chat. Les saveurs de la recette sont relevées avec de la pâte de piment.