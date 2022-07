En maillot du Real Madrid sur les Champs-Elysées le jour de la finale ? 135 euros d'amende...

"Participation à une manifestation interdite sur la voie publique" : voilà la raison pour laquelle deux supporters du Real Madrid, qui se promenaient sur les Champs-Elysées en arborant les couleurs de leur club le jour de la finale de la Champions League, ont écopé d'une amende de 135 euros, rapportent nos confrères du quotidien espagnol AS.

Du côté des supporters concernés, contactés par AS, c'est l'incrédulité qui règne : "Une manifestation ? Avec un garçon de 15 ans et une personne âgée de plus de 70 ans ? Nous portions simplement nos maillots du Real Madrid le jour de la finale de la Champions League !"

Pourtant, comme le rappelle L'Equipe, la Préfecture de police de Paris avait établi un périmètre de sécurité - comprenant les Champs-Elysées - interdit aux personnes "se prévalant de la qualité de supporters des clubs de Real de Madrid et de Liverpool ou se comportant comme tel."

Le message n'est manifestement pas passé auprès de tout le monde.

Pour rappel, le Real Madrid a remporté la finale de la Champions League en s'imposant 1-0 face à Liverpool, le samedi 28 mai au Stade de France.