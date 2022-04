En mai, le Hainaut donne "rendez-vous en terre agricole" !

Pendant tout le mois de mai, plus de 20 activités sont organisées dans le Hainaut dans le cadre de l'événement "Rendez-vous en terre agricole". L'objectif est de faire découvrir aux citoyens le savoir-faire des agriculteurs et de présenter des pratiques agricoles plus durables aux professionnels du secteur.

Le programme comprend des dégustations, des portes ouvertes à la ferme, des découvertes de la permaculture, des balades campagnardes, des marchés fermiers, des découvertes des animaux de la ferme ou encore des soirées-débats. L'intégralité du programme est à retrouver sur le site internet du projet.

>>> En savoir + : Télésambre vous pointe plusieurs dates dans la région de Charleroi, d'Ath et de Mons

En 2019, Hainaut Développement a mis en place un groupe de travail regroupant, en majorité, des agricultrices et des agriculteurs hennuyers qui ont tous émis le souhait de renouer des liens avec les citoyens consommateurs. Le projet "rendez-vous en terre agricole" a ainsi été créé dans cet objectif.