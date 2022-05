En mai, c’est le mois de la masturbation

En mai, caresse-toi comme il te plaît !

On a tout entendu sur la masturbation. Elle rendrait sourd, perturbe la vision, fatigue le corps. Si de nos jours la pratique semble plus acceptée, elle l’est essentiellement pour les garçons adolescents. Pour les jeunes filles et les adultes, la gêne est toujours là. Dans les écoles et les manuels, on ne parle pas énormément de la masturbation, et encore moins de la masturbation féminine.

Chez beaucoup de femmes, il y a encore une trop grande méconnaissance de la masturbation. Une fois encore, la sexualité des femmes et leur plaisir sont diabolisés par la société. Non, la recherche du plaisir par la stimulation du clitoris n’est pas une mauvaise chose.