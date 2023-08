Construit comme une véritable course contre la montre, le film offre une puissante caisse de résonance à la colère des marginaux et des exclus du système. Vibrant d’une grande humanité, il épate par sa capacité sans cesse renouvelée à prendre le spectateur par les tripes et le cœur afin de lui faire voir et ressentir la détresse de personnages réduits à l’état de simples pions sur un vaste et injuste échiquier qui les dépasse.