En live : Le Brussels Challenge Major Edition sur Street Fighter 6

Ce samedi c’est le début des tournois majeurs sur Street Fighter 6, TEKKEN 7, Guilty Gear : Strive, Super Smash Bros ultimate et King of Fighters XV.

On commencera donc avec Street Fighter, Smash Bros et Guilty Gear à partir de 10 du matin, suivis par TEKKEN et King of Fighters aux alentours de 14 heures. La fin des rencontres du samedi étant prévue vers 20 heures, cela veut dire qu’on part sur un petit 10 heures de Street Fighter 6 intensif…

Heureusement, vous pourrez compter sur un trio de commentateurs incroyable pour vous accompagner, j’ai nommé Damascus, Ib et SinPhawks ! Plus d’informations sur les commentateurs et les différentes compétitions dans l’article d’annonce.