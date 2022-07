En Libye, le Conseil présidentiel annonce un plan de sortie de crise

Cette initiative du CP, lui-même issu d'un processus de paix de l'ONU, intervient en réponse aux appels répétés d'acteurs politiques libyens lui demandant d'intervenir pour trouver une solution à la crise et assurer la tenue des élections "le plus tôt possible", selon le communiqué.

Depuis vendredi, plusieurs villes libyennes ont été le théâtre de manifestations contre la dégradation des conditions de vie marquées par de longues coupures d'électricité, une inflation galopante et d'interminables files d'attente aux stations d'essence.