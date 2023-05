" En Liberté ! " : la comédie policière avec Adèle Haenel à ne pas manquer sur Tipik

Sorti en 2018, En Liberté ! réussit le pari de parfaitement mélanger polar policier et comédie romantique burlesque. C’est un casting 5 étoiles qui vous attend : Adèle Haenel, Audrey Tautou, Vincent Elbaz et d’autres grandes figures du cinéma français. Le film a d’ailleurs eu full nominations à la cérémonie des César en 2019. Il sera diffusé sur Tipik le mercredi 17 mai au soir.

À la réalisation d’En Liberté ! on retrouve Pierre Salvadori (De vrais mensonges, Dans la cour, Hors de prix). Dans une interview accordée à AlloCiné, il confiait à propos du film : "À l’arrivée, le sujet de " En Liberté ! " porte peut-être d’abord sur l’importance de la fiction et du cinéma dans nos vies et sur la croyance en mon métier et en son utilité".

Côté casting, vous êtes gâté.e.s ! À l’affiche, Adèle Haenel (qui interprète son premier rôle burlesque) joue avec brio le rôle principal de l’inspectrice Yvonne Santi. Pour lui donner la réplique, on retrouve Audrey Tautou (qu’on ne présente plus) mais aussi l’acteur français super connu Vincent Elbaz ainsi que Pio Marmaï (Le premier jour du reste de ta vie) et Damien Bonnard (Dunkerque de Christopher Nolan, Les Misérables de Ladj Ly).

C’est un film où je me suis dit qu’on peut aller loin dans le gag, dans l’outrance.

Au programme : une enquête policière, de la poésie, du burlesque, des scènes de braquages et des situations WTF à gogo.