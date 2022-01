En l’honneur du célèbre conteur Hans Christian Andersen, un coup de baguette magique est donné à un petit musée danois

Le petit garçon pauvre d’Odense (1805-1875) est devenu le père de plus de 150 contes qui continuent de nourrir d’innombrables adaptations : livres, chansons, ballets et superproductions de Disney.

Musique cristalline, jeux de lumière et d’illusions, le nouveau musée jouxtant la maison natale de "H.C." Andersen dans le centre du Danemark a voulu immerger le visiteur dans l’esprit et l’imaginaire du plus célèbre écrivain du pays.