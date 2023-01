En l’absence de Wout van Aert qui décrochera le titre de champion de Belgique de cyclocross ? (direct vidéo 15h)

La course au titre de champion de Belgique de cyclocross est très ouverte et indécise sur le parcours de Lokeren. L’absence de l’ogre Wout van Aert offre des perspectives à beaucoup de concurrents. Rendez-vous à 15h10 pour suivre la course en direct vidéo.



Impressionnant et quasiment imbattable (huit victoires, trois fois deuxième) cet hiver, WVA aurait été LE grand favori à sa propre succession. Mais voilà, il a préféré effectuer un stage en Espagne en vue de la saison sur route. Il laisse donc le champ libre à ses habituels adversaires.