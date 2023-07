En juillet 1918 à la conférence de Spa, l'Allemagne a scellé sa défaite humiliante

On fait un grand bond dans le temps. Un peu plus d’un siècle en arrière : le 3 juillet 1918. Il y a aujourd’hui 105 ans avait lieu à Spa une conférence qui allait en somme sceller le destin de l’Allemagne durant la première guerre mondiale. Car c’est là qu’une paix de compromis est définitivement écartée.



Arrêter la guerre avant qu’il ne soit trop tard…Voilà qui résonne sans doute aujourd’hui quand on pense au conflit en Ukraine qui dure depuis déjà depuis plus de seize mois. En ce début juillet 1918, cela faisait presque 4 ans que la guerre durait. Le front principal, à l’ouest, n’avait guère bougé : il s’était figé dès le mois d’octobre 1914, deux mois après le déclenchement des hostilités qui avait vu l’armée allemande envahir presque toute la Belgique et le quart nord-est de la France avant d’être arrêtée sur la Marne.

Depuis le mois de mars 1918, les Allemands enchaînent les offensives, Français et Britanniques vacillent et encaissent difficilement le coup. En ce début juillet 1918, personne n’imagine que la défaite est proche pour l’Allemagne. Les 2 et 3 juillet à Spa, siège du haut-commandement sur le front ouest, l’empereur Guillaume 2 vient rencontrer ses généraux. Et il va faire preuve d’un aveuglement coupable en choisissant encore une fois de leur faire une totale confiance.



Guillaume 2 choisit de ne pas écouter ses généraux



Déjà en 1917, l’allié autrichien est à bout de souffle et tente des pourparlers secrets avec la France et la Grande-Bretagne. Quand les Allemands l’apprennent, ils s’efforcent d’y mettre fin et font pression sur leur allié pour qu’il marche droit. Pas question d’une paix de compromis. Contrainte et forcée, l’Autriche continue la guerre.

Mais en Allemagne, le peuple a faim : le blocus naval britannique rend le ravitaillement très difficile. Certains hommes politiques ne supportent plus le discours va t’en guerre des militaires qui ne cessent d’appeler à de nouveaux sacrifices pour réussir l’offensive victorieuse, sans cesse annoncée et qui n’aboutit qu’à quelques avancées au prix de terribles pertes en hommes.

Alors le 24 juin 1918, le ministre des Affaires étrangères allemand Richard von Kühlmann crée la sensation en montant à la tribune du Reichstag, le parlement allemand. Il déclare qu’on ne peut plus s’attendre à ce que la fin de la guerre puisse être obtenue par des décisions militaires seules. Autrement dit, il faudra négocier et donc arriver à une paix de compromis. Dans les milieux nationalistes c’est le tollé.



Le haut commandement allemand place alors un ultimatum à Guillaume 2. A Spa, les deux chefs de l’armée allemande Hindenburg et Lüdendorff disent à l’empereur qu’ils refusent d’encore s’asseoir à la même table que le ministre Kühlmann.



Plus tard Ludendorff participera à la tentative ratée de coup d’état de Hitler à Munich. Quant à Hindenburg c’est lui qui en tant que président de l’Allemagne nommera, en 1933, Hitler chancelier. Mais en 1918, le duo Hindenburg Ludendorff a un surnom : les Dioscures.

Les dioscures c’est Castor et Pollux, deux jumeaux divins, sauveurs des situations désespérées. Voilà qui en dit long sur le statut de ces deux généraux dans l’Allemagne impériale durant la première guerre mondiale qui leur permet d’imposer leur volonté. A Spa le 3 juillet 1918, la démission du ministre Kuhlmann a été actée. Il sera écarté pour avoir commis le crime d’évoquer au parlement l’idée d’une paix de compromis. Impardonnable. Dans l’Allemagne de 1918 ce sont les militaires qui font la loi alors qu’en face, en France, ce sont les civils qui décident.

La guerre est une chose bien trop grave pour être confiée à des militaires



En attendant, ce 3 juillet 1918 à Spa on en profite pour repréciser les buts de guerre allemands qui sont sans pitié pour la Belgique.



Le pays sera scindé en deux provinces : flamande et wallonne. Mais le côté wallon sera amputé d’une bonne partie de la région liégeoise qui sera annexée au Reich. L’armée belge sera dissoute, les chemins de fer seront cédés à l’Allemagne et ce qui reste de la Belgique sera intégrée dans une union douanière allemande. Pour prendre la mesure de l’outrance de ces revendications, auxquelles s’ajoutent aussi des annexions en Lorraine française, il faut rappeler que c’est l’Allemagne qui a déclaré la guerre et envahi la Belgique dont la neutralité était notamment garantie par l’Allemagne.

Bref, en juillet 1918, l’Allemagne se sent encore toute puissante. Depuis le mois de mars, elle est à l’offensive face aux Anglais et aux Français mais chaque petite avancée coûte cher en pertes humaines. Les généraux Hindenburg et Lüdendorff sont en train d’user la corde de leur armée . Et le mois suivant, en août, lorsque celle-ci est à son tour attaquée par les Français, les Anglais et les Américains qui viennent d’arriver sur le front, la corde se rompt.

Quatre mois après la conférence de Spa, ceux qui avaient promis la victoire à leur empereur sont contraints de lui demander de capituler.



Si le malheureux ministre des Affaires étrangères allemand avait été entendu, si on avait osé une paix de compromis, son pays n’aurait pas connu une défaite humiliante.

En disant cela on pense à la guerre qui a lieu aujourd’hui entre Ukraine et Russie. Là-bas, comme en 1918, le front bouge peu et les avancées très coûteuses en vie humaine. Ne vaudrait-il pas mieux s’asseoir autour d’une table et négocier ? Peut-être mais en 2023 comme en 1918 il faut pour cela de part et d’autre, une bonne volonté, une intention réelle d’aboutir à des compromis, c’est-à-dire accepter des choses dont on ne voudrait pas. Alors, je ne suis pas devin mais il n’est pas sûr que ce soit pour tout de suite…Car tout à leurs rêves de gloire, ceux qui déclenchent les guerres méditent rarement sur les grandes défaites de l’Histoire.