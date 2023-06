En Jordanie, le prince héritier dit oui à sa fiancée, une architecte saoudienne

Le prince héritier jordanien Hussein ben Abdallah et l’architecte saoudienne Rajwa al-Saif se sont mariés jeudi en présence de nombreux dignitaires et membres de familles royales, venus du monde entier.

Les mariés ont prononcé leurs vœux au Palais de Zahran, à Amman, en présence de leurs familles et de 140 autres invités, dont la Première dame des États-Unis, Jill Biden, le couple princier britannique William et Kate, le roi Philippe et le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander.

Dans une ambiance festive, des milliers de Jordaniens ont célébré les noces des époux, tous deux âgés de 28 ans, dans les rues de la capitale. La population jordanienne a aussi pu assister à des feux d’artifices, des spectacles aériens et des concerts au cours des derniers jours.

De telles célébrations sont rares dans le monde arabe, où les monarchies conservatrices partagent peu les détails de leur vie privée. Le roi Abdallah II, âgé de 61 ans, a désigné comme héritier son fils aîné Hussein ben Abdallah dès ses 15 ans, après avoir écarté du trône son demi-frère Hamza. Ce dernier avait été accusé en avril 2021 d’avoir voulu déstabiliser le royaume. Il est depuis assigné à résidence et a annoncé en avril avoir "renoncé à son titre de prince".

Hussein, de son côté, a reçu une éducation occidentale et a été préparé à son futur rôle par son père, qui l’a emmené avec lui lors de visites diplomatiques ou réunions importantes. Après avoir rejoint la prestigieuse académie royale militaire britannique Sandhurst, il a étudié l’histoire à l’université de Georgetown à Washington. La future princesse, née et élevée en Arabie saoudite, un royaume très conservateur, a elle aussi reçu une éducation occidentale en étudiant l’architecture à l’université de Syracuse, dans l’État de New York.