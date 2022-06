En janvier, les papas pourront prendre 20 jours à la naissance de leur enfant

Vingt jours pour être avec bébé et vivre sa vie de parent de tout petit, sans la contrainte du travail. C’est un fameux progrès : il y a 20 ans, le congé de paternité n’était que de 10 jours. Si l’on remonte encore plus tôt dans le temps, les papas pouvaient s’absenter 3 jours seulement à la naissance d’un enfant : on n’appelait pas cela un congé de paternité mais un congé de circonstance.

On a fait du chemin, mais les papas belges sont encore beaucoup moins chanceux que les papas espagnols. Chez eux, le congé est passé à 15 semaines, et les 6 premières sont obligatoires.

Un congé de paternité de 15 semaines, obligatoire et financé à 100%

La Ligue des familles défend de son côté un congé de paternité ou de coparentalité de 15 semaines, un congé obligatoire et rémunéré à concurrence de 100%. Pour Lola Galer, chargée d’études à la Ligue des Familles, " il y a des enjeux d’égalité et de santé qui sont hyper importants. Aujourd’hui, 11% des papas ne prennent pas leur congé de paternité, en tout cas pas complètement. Il faut savoir que les trois premiers jours sont couverts à 100% par l’employeur, les douze jours restants sont limités à 82% du salaire brut plafonné à 118 euros net par jour, et donc, dans certaines familles, on fait le choix de ne pas perdre ce salaire. "

La Ligue des Familles demande un congé rémunéré à 100% pour les pères, ou les coparents, comme pour les mères, dans toutes circonstances : " Bien sûr, ça a un coût, mais donner un congé de paternité, ça a eu un coût aussi. C’était même déjà le cas, au moment où on a instauré un congé de maternité, si on y réfléchit. Mais il y a des enjeux de société énormes. Si on permet aux pères ou aux coparents de rester près de la maman, ça lui permet aussi de se remettre de son accouchement et de sortir de l’isolement, d’éviter la dépression post-partum. Et il y a des études qui ont prouvé que les mères sont moins en incapacité de travail […] lorsque les pères ont pu bénéficier d’un congé de paternité. Et des mères en incapacité de travail, ça a aussi un coût énorme, donc il faut mettre les choses en perspectives… "

Lutter contre les inégalités hommes/femmes

Les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail explosent à la naissance d’un enfant. " Avec un congé de paternité parfaitement identique au congé de maternité, un homme comme une femme aura les mêmes “chances” de devenir parent, donc de prendre congé. Les femmes en congé de maternité prennent en charge les enfants, l’organisation de la maison, elles prennent aussi les temps partiels et c’est un cercle vicieux ", précise encore Lola Galer, qui propose aux autorités belges un calendrier pour arriver à 15 semaines d’ici 2029.

Le congé parental : pas encore une solution

En Belgique, très peu d’hommes prennent un congé parental. Il n’est pas suffisamment rémunéré. " 828 euros/mois… C’est totalement insuffisant ", explique Sébastien, professeur dans une académie à Quaregnon, près de Mons. Il aurait vraiment souhaité aider sa compagne et prendre un congé parental à la naissance de leur troisième enfant, mais " c’est impayable", dit-il. "Ce congé aurait pu aider l’un et l’autre, on aurait pu se relayer, profiter des enfants, mais c’était impossible financièrement, les factures continuent de tomber, on n’a pas pris le pas. Ce n’était même pas envisageable sur une courte période. Seuls ceux qui ont déjà les moyens peuvent se le permettre. "

Martin, lui, a décidé de faire le choix du congé parental à un cinquième temps. Actuellement, il essaie de savourer les après-midi avec Lucien et Anouk. C’est la troisième fois qu’il prend un 4/5 temps de quelques mois. Un choix qui n’est pas neutre financièrement : " On perd 1/5e de son salaire, les jours de congé au prorata, les chèques repas si on en a, tous les avantages extralégaux et on a une compensation de l’O.N.E.M de 135/140 euros par mois, donc oui, on perd de l’argent, mais c’est important de voir ses enfants grandir. Moi sans ça, je ne pourrais jamais les conduire à l’école, car je pars trop tôt le matin. "