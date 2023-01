En janvier, Jam vous emmène voir Loyle Carner et Hyphen Hyphen à l’Ancienne Belgique

Comment mieux commencer l’année 2023 qu’avec quelques places de concerts pour vous ? Chez Jam on n’a pas la réponse non plus du coup on vous offre vos entrées pour les meilleurs concerts du mois du côté de l’Ancienne Belgique. En janvier, on a jeté notre dévolu sur l’anglais Loyle Carner et les Français d’Hyphen Hyphen.