En Italie, les propos du conjoint de Giorgia Meloni sur le viol suscitent l’indignation

De fait, l’ultraconservatisme de la première ministre est basé sur la famille traditionnelle, "naturelle", fondée sur le mariage, où les rôles des hommes et des femmes sont bien définis. "[Elle et son gouvernement] font partie de ce monde qui pense que les rôles de genres ne doivent pas bouger. Bien sûr, pour eux la violence sur les femmes c’est mal, mais quand il s’agit d’aller à la racine, ils s’arrêtent ou font même opposition", continue la chercheuse, faisant référence à la bataille menée par Giorgia Meloni et Matteo Salvini, entre 2015 et 2018, contre une loi visant à instaurer l’éducation de genres dans les écoles. La raison ? "Ils estimaient que cela revenait à donner le feu vert à des modèles sexuels et de genres non traditionnels", explique Giorgia Serughetti.

Lundi, Giuseppe Valditara, le ministre de l’Éducation, a toutefois annoncé un projet d’éducation sexuelle dans les écoles dès la rentrée de septembre. Mais à ce stade, aucune information sur les modalités ou le contenu. "On n’a pas compris qui s’en occupera, qui sera la cible et surtout on ne sait pas combien d’argent est investi dans la prévention", s’agace Elisa Ercoli.

De leur côté, les militantes féministes sont mobilisées depuis des jours à Palerme en soutien à la victime. Elles dénoncent également la décision du préfet de renforcer les contrôles des forces de l’ordre dans les lieux de vie nocturne. Selon le collectif Non Una Di Meno (Pas une de plus), non seulement "la militarisation de la ville" n’est pas une solution, mais elle a comme "unique effet de réduire les espaces sûrs, d’agrégation sociale et la liberté", a-t-il affirmé sur Facebook.