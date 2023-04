En Italie, les nouveaux aliments sont perçus comme un danger pour les traditions culinaires.

Alors que le pays de Dante veut préserver ses traditions culinaires en inscrivant sa cuisine au patrimoine mondial de l'Unesco, les autorités transalpines entendent réglementer de plus près la commercialisation de produits alimentaires à base d'insectes, souhaitant même interdire la farine issue de cette nouvelle nourriture dans la pizza et les pâtes.

Krills, ces petits insectes qui vivent dans les eaux froides dont on extrait une huile riche en acides gras, grillons domestiques, vers de farine, criquets migrateurs... Et l'on pourrait peut-être un jour ajouter à cette liste la viande de synthèse si les autorités sanitaires européennes lui accordent la dénomination "novel food", les nouveaux aliments.