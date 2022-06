En Italie, le fleuve Pò à l'agonie

Le Pò, c'est un robinet de six cent cinquante deux kilomètres de long. Dans les quatre régions qu'il traverse, on y prélève vingt milliards de mètres cubes d'eau. Mais avec la multiplication des périodes de sécheresse et la diminution du débit d'eau douce, l'eau salée remonte les fourches du delta, le sel se trouve déjà dans le lit du fleuve à vingt et un kilomètres de son embouchure. "Disons qu'à cause du sel, l'eau n'est plus utilisable pour beaucoup d' usages" explique Marco Gardella, "notamment pour l'irrigation, on ne peut pas irriguer des champs avec de l'eau salée car on brûlerait les cultures et on ne pourra plus l'utiliser non plus pour l'eau potable."

Un drame pour l'agriculture car la plaine du Pò est le potager et le verger de l'Italie. Federico Cattabriga cultive vingt hectares de plants de tomates. "Des plantes de cette dimension, à un mois de la récolte, ont besoin de 5 millilitres d'eau par jour" explique-t-il en montrant les tomates encore vertes, "vous voyez toutes ces petites tomates, et bien, nous ne pourrons pas les récolter si nous sommes obligés d'espacer les jours d'irrigation. Et ce sera ainsi pour les tomates, les fruits, les céréales !"