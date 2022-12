En Israël, une technologie pour mettre fin au broyage des poussins mâles.

"Cela permettra d'apporter une vraie réponse au problème probablement le plus grave dans le monde aujourd'hui en terme de bien-être des animaux, en tout cas en termes de chiffres", ajoute-t-il, précisant que quelque sept milliards de poussins mâles étaient abattus chaque année dans le monde.

A cela s'ajoutent les bienfaits en terme de développement durable : économies d'espace et d'énergie pour faire fonctionner les incubateurs et pour éliminer les poussins mâles. "Aujourd'hui, l'élimination de chaque poussin mâle coûte un dollar, il s'agit donc de sept milliards d'économies par an", relève M. Cinnamon.

En octobre, les ministres européens de l'Agriculture se sont dits prêts à envisager une interdiction dans l'ensemble de l'Union européenne du broyage routinier des poussins mâles dans la filière des poules pondeuses, sous réserve des résultats d'une étude d'impact de Bruxelles.