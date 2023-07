En Iran, la police des mœurs fait son grand retour pour veiller au port obligatoire du voile

Si on obéit au régime, le sang des Iraniens qui sont morts pour la liberté aura coulé pour rien.

Leila a déjà été menacé plusieurs fois par les hommes du régime. "Quand je sors de chez moi sans voile, c’est comme un combat. Je ne sais pas ce qu’il va m’arriver, si un partisan du régime décide de s’en prendre à moi. Mais, il ne faut pas qu’on lâche car si on leur obéit le sang de tous les Iraniens qui sont morts pour la liberté aura coulé pour rien", affirme-t-elle.

Omid, 19 ans, est un membre actif du mouvement de contestation. Certains de ses camarades de lutte sont toujours en prison. Après les manifestations, il avait espéré que le régime s’assouplirait. Aujourd’hui, avec le retour des patrouilles de moralité, c’est la déception. "Beaucoup de personnes pensaient que le régime allait s’assouplir. Mais, en réalité, la République islamique n’a pas changé. Ils sont même devenus encore plus cruels et essaient d’arrêter le plus de personnes possible.", déplore Omid.

Une politique de la terreur qui est parvenue à mater les manifestations dans les rues du pays mais, pas l’espoir un jour de renverser le régime.