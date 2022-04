En Irak, une tempête de poussière s’abat pour le 3e jour sur le pays : des dizaines de personnes sont hospitalisées

La tempête a occasionné "des dizaines d’hospitalisations dans tout l’Irak pour des problèmes respiratoires", a indiqué à l’AFP Saïf al-Badr, porte-parole du ministère de la Santé.

Le phénomène devrait se calmer à partir de "samedi après-midi", a expliqué Amer al-Jabri, le directeur des informations météorologiques irakiennes, interrogé par l’AFP.

Les tempêtes de sable et de poussière ne sont pas rares en Irak, pays semi-désertique, notamment au printemps.

Mais M. Jabri a dit s’attendre à l’avenir à une "augmentation des tempêtes de poussière en raison de la sécheresse, de la désertification et des déficits en pluie […] qui fragilisent la couverture végétale", susceptible d’atténuer les effets des tempêtes.

L’Irak est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique et à la désertification. Les sécheresses y sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères avec des températures qui, en été, peuvent se maintenir au-dessus de 50 degrés Celsius pendant plusieurs jours d’affilée.