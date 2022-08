En Irak, la sécheresse ravage aussi les marais mésopotamiens du mythique jardin d'Eden

Comme son père avant lui, Hachem élève des buffles. "Ces marais sont notre unique ressource : on y pêchait et nos bêtes pouvaient y paître et s'y abreuver." De la trentaine de têtes du troupeau familial, il n'en reste que cinq.

Les autres buffles sont morts ou ont été vendus pour boucler des fins de mois difficiles.

Ceux qui restent doivent être surveillés : ils pourraient se noyer dans la boue car incapables de s'en extirper.

Les marais ont déjà connu des années de sécheresse, avant des saisons de pluies fastes qui viennent les ressourcer. Entre 2020 et 2022, dans les marais du sud de l'Irak, notamment ceux de Hawizeh et Chibayich, 41% des zones marécageuses ont souffert d'une réduction du niveau de l'eau et d'une baisse de l'humidité tandis que 46% de ces zones ont perdu des eaux de surface, selon l'ONG néerlandaise PAX qui se base sur des données satellitaires.

Notant "une baisse sans précédent du niveau de l'eau", l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) rappelle que les marais sont "une des régions les plus pauvres d'Irak et parmi les plus touchées par le changement climatique".

L'agence souligne "l'impact désastreux" sur plus de 6.000 familles, "en train de perdre leurs buffles, leur unique richesse".