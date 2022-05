En interview chez Sélim et Malou sur Tipik, Saskia nous dévoile une anecdote sur l'écriture d'un titre inédit qu'elle interprète aux Nuits Botanique!

La chanteuse Bruxelloise Saskia était l'invitée de Sélim et Malou en direct des Nuits Botanique sur Tipik.

De par ses origines algériennes, elle n'est pas insensible au parcours des personnes qui, en quête d'une meilleure vie, quittent leur pays et traversent vents et marées. C'est dans son single " La Mer " qu'elle aborde les crises migratoires, la quête de soi et les questions environnementales.

Saskia est donc une chanteuse engagée et traite différents problèmes de société dans ses titres, comme le racisme, les violences conjugales ou encore les pervers narcissiques.

Retrouvez-la aux Francofolies de Spa le mercredi 20/07 à 18h15 à la scène du parc.