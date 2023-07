En interview : bdrmm, la nouvelle sensation du shoegaze anglais

L’album est sorti sur Rock Action, le label de Mogwai. Comment les avez-vous rencontrés ?

Ryan : Stuart Braithwaite (ndlr : le chanteur de Mogwai) est venu nous voir quand nous avons joué à Glasgow. Après le concert, on a bu quelques bières ensemble et le courant est tout de suite bien passé. Quelques jours plus tard, je l’ai recontacté par mail pour proposer bdrmm en première partie de Mogwai pour leur date à Londres. On n’avait aucune attente et Stuart a répondu : "Pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas toute la tournée ensemble ?". Pouvoir assister à leurs concerts tous les soirs, c’était incroyable mais alors ouvrir pour eux en plus ? C’était dingue. On est tellement reconnaissant d’avoir pu vivre cette expérience.

Qu’avez-vous appris sur la route à leurs côtés ?

Jordan : D’être gentils, toujours. Et de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Je pense qu’on était dans une période, avant d’enregistrer l’album, ou on se posait beaucoup de questions sur l’avenir du groupe et ou il aurait facile de tout abandonner. Après être partis avec Mogwai, on s’est rendu compte qu’avant d’être des collègues de travail, les membres de ton groupe sont avant tout des amis. Je pense que notre entente s’est renforcée quand on a compris que l’essentiel était de vivre de chouettes moments ensemble et que c’est de cette manière que la musique suivrait. Mogwai nous ont montré que tout ça était plus important que de chercher l’excellence à tout prix.

Ryan : Amen (rires) !