En Indonésie, les secours extraient 5 morts et 9 blessés des ruines d'un supermarché

Deux ans plus tôt, sept personnes parmi lesquelles un groupe d'adolescents qui répétaient un spectacle de danse et musique a péri dans l'effondrement d'un bâtiment à Cirebon, à l'est de Jakarta.

En 2018 également, au moins 75 personnes ont été blessées dans l'effondrement d'une mezzanine au siège de la Bourse de Jakarta.