En Inde, la population s’accroît et le défi énergétique avec

Nous avons désormais passé la barre des 8 milliards d’humains sur Terre. Ce sont autant d’êtres qui émettent des gaz à effet de serre. L’an prochain, l’Inde deviendra le pays le plus peuplé, devant la Chine. Si elle veut poursuivre son développement, elle devra investir dans les énergies propres.

New Delhi est un océan de béton de plus en plus surchargé et surpeuplé : 32 millions d’habitants (presque trois fois plus que la Belgique). Et la ville ne cesse de s’étendre, à l’image des grandes métropoles indiennes. Cette croissance démographique s’accompagne d’un défi : répondre à la demande grandissante en énergie.

Les pics de chaleur conduisent les habitants à s’acheter des climatiseurs ce qui multiplie la consommation en électricité. Ainsi, plus la population augmente et s’enrichit, plus la consommation en électricité explose. Cette demande devrait doublier d’ici 2040.

Pour y répondre, l’Inde a encore des centrales au charbon mais mise aussi sur le renouvelable avec des fermes solaires gigantesques et des parcs éoliens. Une transition verte que l’Inde va devoir accélérer si elle veut agir pour le réchauffement climatique que le pays ressent déjà plus qu’ailleurs.