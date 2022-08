En Inde, l’impression à la planche, "le grand trésor" d’une créatrice de textiles

Quelques mois plus tard, elle est présentée à un aristocrate, également féru de miniature, apparenté au Maharajah du Rajasthan. Ils se marient en 1982.

En quête de papier traditionnel pour sa peinture, elle découvre des ateliers d’impression à la planche. "Je suis tombée dans la potion magique, sans retour possible".

Je me suis essayée à la technique en imprimant des foulards, juste pour faire des cadeaux, en m’inspirant de petits motifs du XVIIIe siècle.

Deux ans plus tard, de passage à Londres, elle en offre à des amis, amateurs éclairés de textiles indiens. Ils la poussent à les montrer à Colefax and Fowler, célèbre maison de décoration anglaise. "Et avant d’avoir décidé quoi que ce soit, je suis rentrée en Inde avec une commande de tissus imprimés".

Elle a travaillé pendant vingt ans avec "une famille d’imprimeurs" à Jaipur avant de faire bâtir, à une dizaine de kilomètres de là, à Amber, sa propre imprimerie traditionnelle.

Son beau-père, grand collectionneur de miniatures du Rajasthan, lui avait offert l’étoffe au "grand pavot, probablement imprimée pour Shah Jahan", l’empereur moghol auquel l’Inde doit le Taj Mahal, dit-elle.