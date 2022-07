En Inde, l'homme qui fait pousser 300 variétés de mangues.

Après avoir abandonné l'école, Kaleem n'était qu'un adolescent quand il a tenté une première expérience pour créer de nouvelles variétés de mangues en assemblant différentes parties de plantes. Pari gagné car l'expérience a littéralement porté ses fruits : sept nouvelles variétés produites par un seul et même arbre. Mais peu après, une tempête fait s'envoler ses créations.

Depuis 1987, il concentre son travail, sa fierté et sa joie sur ce manguier majestueux, source de plus de 300 différents types du fruit sucré.

Chacun a un goût particulier, une texture spécifique, une couleur propre et une taille unique, explique-t-il.

Il a nommé l'une de ses premières variétés "Aishwarya" en référence à Aishwarya Rai Bachchan, lauréate du concours de beauté Miss Monde 1994 devenue l'une des plus grandes stars de Bollywood. À ce jour, elle reste l'une de ses "meilleures créations". "La mangue est aussi belle que l'actrice. Une mangue pèse plus d'un kilo (deux livres), sa peau extérieure a une teinte légèrement cramoisie et elle a un goût très sucré", décrit M. Khan.

D'autres ont été nommées en l'honneur du Premier ministre Narendra Modi et du héros du cricket Sachin Tendulkar. Une autre, "Anarkali", ou fleur de grenade, présente deux couches de peau et de pulpe différentes, chacune avec un arôme distinctif. "Les humains vont et viennent mais les mangues resteront pour toujours. Et même dans plusieurs années, chaque fois que cette mangue Sachin sera mangée, les gens se souviendront du héros du cricket", se réjouit ce père de huit enfants.