En Inde, des milliers de personnes aux funérailles d'un célèbre rappeur assassiné

Ses plus grands succès, "Legend", "Old Skool", "Devil" ou "Just Listen", comptent parmi les clips les plus populaires en Inde. Il était également populaire au Canada ou en Grande-Bretagne qui comptent d'importantes communautés pendjabies.

De nombreux acteurs de cinéma et hommes politiques indiens lui ont rendu hommage ainsi que le chanteur hip hop canadien Drake.

Une figure controversée

Moose Wala était aussi une figure controversée, accusé de glorifier les armes. Des plaintes avaient été déposées contre lui pour ses chansons "Panj Golian" ("Cinq balles") et "Sanju", selon le quotidien indien The Hindustan Times.

Dans sa dernière chanson intitulée "Le dernier voyage", Moose Wala évoquait la mort prématurée du rappeur américain Tupac Shakur, tué par balles dans sa voiture en 1996 à l'âge de 25 ans.