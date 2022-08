En immersion dans la première armée du monde

François Mazure vous propose une immersion exclusive dans les coulisses de l’armée américaine. La US Army reste envers et contre tout l'institution la plus respectée du pays et le ciment indestructible de la nation. 1,5 million de soldats, 20 millions de vétérans et un budget colossal : 700 milliards de dollars par an. Pour la faire fonctionner, l'état recrute chaque année 150 000 jeunes. Nous avons eu accès au plus grand centre d’entraînement des Etats-Unis, à Fort Jackson en Caroline du Sud.



Découvrez ce documentaire surprenant ce dimanche 14 août sur La Une dès 20h15.