En immersion à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège avec Les Ambassadeurs

L'une des particularités de l'Opéra Royal de Wallonie est de posséder ses propres ateliers de création de décors et de costumes, de perruquerie aussi ! Depuis une vingtaine d'années, ces ateliers sont situés à Ans, et c'est une fourmilière dans la fourmilière!

Rien qu'à l'atelier costumes, qui s'est taillé une réputation internationale dans la confection de vêtements historiques, travaillent une vingtaine de personnes. L'ambiance y est familiale, les gestes, précis et minutieux; l'attention, sans cesse renouvelée, et la passion, intacte, même après de longues années! C'est le cas de Fernand Ruiz par exemple, responsable de l'atelier costumes, il est arrivé à l'Opéra comme coupeur à l'âge de 17 ans, il en a plus de 60 aujourd'hui et met un point d'honneur à former les nouvelles recrues. Le stock de costumes est à lui seul impressionnant par le nombre, plus de 15 000 pièces , et par la qualité du travail exécuté, de la haute couture, magnifique!

A l'atelier perruquerie, Michel Dejardin affiche, lui, avec fierté, 47 ans "de maison": il a coiffé et maquillé les plus grandes stars lyriques, et il en parle avec une humilité désarmante!