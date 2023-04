En Hongrie, la révolte des riverains d’une "giga usine" de batteries pour voitures électriques

Balázs Szilágyi répond aussi aux craintes concernant l’emploi de travailleurs étrangers : le recrutement se fera au niveau local, dans la région de Debrecen, bien pourvue en profils comme des ingénieurs grâce à ses hautes écoles et universités. Il faudra un millier d’ingénieurs, car l’entreprise mise beaucoup sur l’automatisation.

C’est une des raisons du choix de Debrecen par CATL qui a déjà une usine en Europe : à Arnstadt en Thuringe (Allemagne). Là, les travailleurs chinois sont aussi déjà nombreux, car CATL ne trouve pas assez de travailleurs allemands. Et les Chinois travaillent jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours par semaine...

L’autre raison, c’est la proximité des fournisseurs et des clients, tout près de nombreux sites de constructeurs automobiles : BMW juste à côté, mais aussi Audi, Mercedes, Opel, Suzuki ailleurs dans le pays. CATL prévoit de fournir pas moins 30 marques automobiles en Europe dont BMW, Daimler, Volkswagen, Toyota, Volvo et Tesla. Tout un écosystème.

Et il n’y aura que quelques cadres chinois employés dans l’usine, pour sa mise en route. De plus, le cap des 9000 travailleurs n’est prévu que seulement dans 8 ans, se défend le directeur de CATL.

Les "giga usines" de batteries, le prix à payer pour rester dans la course

Profitant de la conférence sur les "giga usines" de batteries, nous allons aussi à la rencontre d’un homme incontournable pour ce secteur en Hongrie : Péter Kaderják. Comme secrétaire d'Etat au sein du gouvernement Orban, il a défini cette stratégie qui consiste à attirer les producteurs de batteries en Hongrie. La venue du chinois CATL est une victoire, elle cadre parfaitement dans l’ouverture à l’est du gouvernement hongrois. Aujourd’hui Péter Kaderják a la casquette de la transition verte à la tête d’un lobby, le "Hub zéro carbone" de l’Université de technologie et d’économie de Budapest, soutenu par le gouvernement.

Son message est clair : les usines de batteries ne polluent pas plus que le pétrole ou la pharma et que c’est le prix à payer si l’Europe veut conserver sa production automobile : "La production de cellules de batterie est une activité de l’industrie chimique avec tous ses avantages et ses inconvénients et en effet, vous avez besoin d’énergie, vous avez besoin d’eau pour produire cela, mais c’est la même chose pour l’industrie pharmaceutique, l’industrie du plastique, pour le raffinage des produits pétroliers, donc le prix est là mais la question est de savoir si vous voulez faire partie de la concurrence mondiale pour cette future technologie, si oui, vous devez en payer le prix."

L’électrique est plus vert que le pétrole

Un raisonnement repris par Máté Litkei, directeur de l’Institut de la politique du climat à Budapest.

Il comprend les inquiétudes des habitants de Mikepèrcs mais incrimine aussi "la désinformation" menée par l’opposition sur ce dossier : "Quelle est la différence entre l’industrie pétrolière et cette industrie des batteries ? Une seule chose : le pétrole est là depuis des décennies, nous sommes habitués à ce genre d’activités industrielles, mais pas à l’industrie des batteries. Avec le temps, nous nous habituerons à ce type d’activité industrielle avec aussi plus d’informations aux gens, plus de transparence et ce serait bien si les partis d’opposition n’utilisaient pas cette situation pour obtenir un avantage politique."

Le discours de Máté Litkei est bien rodé et pour lui l’électrique est plus vert que le pétrole, même s’il reconnaît que l’extraction minière a toujours un impact sur l’environnement, avec la transformation et le transport du lithium par exemple. Mais comme 40 à 60% de la valeur de la voiture, c’est la batterie moderne, le choix d’accueillir ce type d’industrie est payant à ses yeux.

Pollution des eaux aux solvants toxiques

Et pourtant à quelques kilomètres de Budapest, une autre usine de batteries, celle de Samsung SDI, fonctionne à Göd déjà depuis 5 ans, et là, les craintes des habitants semblent fondées.