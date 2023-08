"En hommage à toutes les opportunités gâchées" : Neymar, l’autre inachevé

Neymar ne connaît plus que probablement pas l’identité des Casseurs Flowters, bien qu’il ait habité Paris pendant six ans. Pas son style. Et pourtant, un peu comme tout le monde, lui aussi pourrait s’identifier à ces paroles lourdes de sens.

Parce que, lui aussi, est un inachevé.

Un inachevé du football.

Un gars qui, dans une ère gangrenée par les deux extraterrestres Leo Messi et Cristiano Ronaldo, aurait pu devenir le premier humain à oser les regarder dans les yeux. Mais le voulait-il vraiment ?

Le footballeur en lui l’a sans doute voulu, oui. En début de carrière, quand il marchait sur l’eau avec Barcelone et que certains lui prédisaient un, deux ou trois Ballons d’Or. Même au PSG, quand, par de trop brèves intermittences, il redevenait lui-même et éclaboussait cette Ligue 1, sans doute trop petite pour lui, de son talent.

Mais l’homme, qui prenait de plus en plus de place derrière le fantastique joueur, le voulait-il tout autant ? Pas sûr. Alors que désirait-il ? Difficile à dire.

Mordre la vie de superstar à pleines dents ? Peut-être. Faire la fête, là-bas, chez lui au Brésil, où les regards sont moins incriminants, où ses supporters tolèrent peut-être plus facilement ses écarts ? Sans doute aussi. Puis revenir, palper ce ballon qu’il aime tant, pendant quelque temps avant de redisparaître.

♫ "La tête dans les nuages, à la recherche d’une vie cachée."

En fait, Neymar c’est un peu ce gamin à qui on reproche toujours la même chose. Reprochez-le lui trop longtemps, et il aura pour obsession de changer et de vous faire taire. Partez du principe qu’il a définitivement évolué (en bien) et il retombera brutalement dans ses travers. Inachevé.