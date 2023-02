En hommage à papa… et papy : les larmes du buteur décisif du derby brugeois, Thibo Somers

Vous comprendrez donc aisément pourquoi Thibo Somers avait tant à cœur de briller dimanche pour "son" derby. Un match qu’il a débuté tambour battant, à l’image d’une équipe du Cercle déchaînée.

Quelques minutes pour vraiment se mettre en jambes, suivies d’une prestation pleine après la pause. Premier fait d’armes de Somers en 2e mi-temps, son assist millimétré pour Kevin Denkey dans la surface à la 50e minute. La suite ? Un coup de casque magistral sur corner pour s’offrir son 3e but de la saison et surtout sauver un point, alors que le Club menait et filait vers un hold-up (2-1 à ce moment-là).

Sa course, après son but, est folle, il ne sait pas où aller, ne sait pas vraiment quoi faire de son corps. S’ensuit un cri de joie, déchirant le brouaha ambiant du Jan-Breydel, puis quelques larmes versées à même la pelouse. "C’est le plus beau sentiment possible. Cela fait 15 ans que je joue au Cercle. Les derbys ont toujours été difficiles pour nous. Aujourd’hui, on aurait pu gagner. Je pense à mon papy, qui est décédé l’année dernière. Avant chaque match, je pense à lui. J’en ai eu la chair de poule au moment de marquer" expliquait-il au micro d’Eleven Sports après la rencontre.

Une belle histoire ponctuée de la meilleure des manières.